Отстранять водителя от управления авто предлагается на основании видео

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил внести поправки в законодательство, касающиеся процедуры отстранения водителей от управления транспортными средствами, сообщает ИА DEITA.RU.

Согласно инициативе парламентария, оформлять протокол и фиксировать этапы проверки состояния водителя следует исключительно с помощью видеозаписи, без привлечения двух понятых. Соответствующий документ подготовлен ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в статьи 27.12 и 27.13 КоАП РФ.

Как пояснил Ярослав Нилов в беседе с РИА Новости, первое чтение прошёл законопроект, направленный на сокращение излишней бумажной волокиты со стороны сотрудников ДПС. Однако, по его мнению, этого недостаточно, чтобы исключить возможные злоупотребления в отношении автомобилистов. Он напомнил, что сегодня процедуры освидетельствования и отстранения от управления должны проводиться либо в присутствии двух понятых, либо под видеозапись. Поправки предлагают закрепить обязательное использование видеофиксации и отказаться от участия понятых, которые, как отметил депутат, могут иметь собственную заинтересованность в исходе дела.

Глава думского комитета подчеркнул, что техническая база для реализации такого подхода уже существует: патрульные автомобили оснащены системой видеозаписи «Дозор», а также обычными видеорегистраторами. В случае спорных ситуаций, добавил он, видеодоказательства позволят объективно восстановить ход событий.