Большой кроссовер Soueast S07 стал доступнее в России

Бренд Soueast предложил в РФ прямую выгоду ₽50 тысяч на кроссовер S07 2026 года.

Российские дилеры бренда Soueast (принадлежит Chery) начали предлагать прямую выгоду в размере 50 000 рублей на приобретение семиместного кроссовера S07 2026 модельного года. Сама по себе цена не изменилась, однако скидка позволяет купить автомобиль дешевле. При этом на версии 2024 и 2025 годов выпуска такая выгода не распространяется.

С учетом дисконта стоимость комплектации Престиж 2026 года составляет 3 349 000 рублей, а Премиум – 3 499 000 рублей. Ранее эти же версии, поступившие в продажу чуть больше месяца назад, предлагались без скидки по цене 3 399 000 и 3 549 000 рублей соответственно.

Технически все Soueast S07 , представленные в России, оснащаются 1,6‑литровым турбомотором мощностью 186 л. с., работающим в паре с 8‑ступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода.

До этого в линейке присутствовали и переднеприводные модификации с более мощным (190 л. с.) двигателем того же объема и 7‑ступенчатым роботом.

