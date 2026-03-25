Tesla произвела свыше 700 тыс. Model Y в Германии

Немецкий завод Tesla в Грюнхайде, начавший работу четыре года назад, произвёл свыше 700 тысяч кроссоверов Model Y, которые уже поступили на 36 из 54 рынков присутствия бренда. Предприятие стало значимым работодателем, создав около 11 тысяч рабочих мест и обучив сотни студентов и практикантов. Об этом сообщает издание tarantas.news.

На данный момент производственные мощности завода сконцентрированы исключительно на выпуске Model Y, причём год назад было объявлено о достижении рубежа в 500 тысяч автомобилей. Сейчас годовая мощность оценивается более чем в 375 тысяч единиц, что демонстрирует устойчивый рост объёмов.

Однако планы по увеличению производства до миллиона машин ежегодно временно отложены из-за снижения спроса на электромобили. Вместо этого компания сосредоточила усилия на развитии производства аккумуляторных элементов, где уже создана мощность до 8 ГВт-ч, что может стать основой для будущих инноваций.