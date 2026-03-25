На Горном Алтае лыжников будет возить беспилотный автобус. Российский стартап Navio запустил перевозку пассажиров на первом автономном шаттле L5 по территории курорта «Манжерок». В 20-местной беспилотной машины отсутствуют органы управления и рабочее место водителя, а работу системы контролирует инженер.

Салон выполнен из премиальных материалов и оснащен всем необходимым для комфортной поездки пассажиров. Так, в комплектацию включены специальные крепления для горнолыжного снаряжения.

Кроме того, машина укомплектована адаптивным климат-контролем, а также интеллектуальной системой освещения, способной подстраиваться под меняющиеся условия окружающей среды.

Внедрение автономного транспорта поможет повысить безопасность дорожного двиения, увеличить эффективность перевозок и оптимизировать затраты, а также решить проблему дефицита кадров.

