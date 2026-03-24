Список допущенных к работе в такси машин расширили

Список допущенных к работе в такси машин пополнили четыре модели. Соответствующий перечень опубликован на портале правовой информации.

Правительство РФ внесло в документ модели Haval F7, F7x и Jolion, которые собираются на производственных мощностях Great Wall в Тульской области. Также список пополнил аналог Chery Tiggo 7, который выпускают на мощностях «АГР Холдинга» в Калуге (бывший завод Volkswagen) под названием Tenet T7.

В прошлый раз перечень расширяли в начале марта. Министерство промышленности и торговли добавило в него автомобили шести брендов.

Ранее список попали сразу семь моделей Lada. Речь идет о седанах Granta, Iskra, Vesta, Aura, а также универсал Largus и кроссоверы Niva Legend и Niva Travel. Кроме того, в перечень вошли минивэны Sollers SP7 и SF1, электрические компактные кроссоверы Evolute I-JOY, I-SKY, I-SPACE, Voyah Free, Dream, Passion, шесть моделей «Москвич» (3, 3е, 6, 8, М70, М90) и электромобиль UMO 5.