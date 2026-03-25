В такси теперь смогут работать кроссоверы Tenet и Haval

Перечень моделей для работы в такси расширили до 26 автомобилей. Министерство промышленности и торговли России расширило перечень автомобилей отечественного производства, которые могут использоваться таксомоторными компаниями для перевозки пассажиров. В обновлённый список вошли кроссоверы Haval F7, Haval F7x, Haval Jolion и Tenet T7.

С 1 марта вступил в силу закон о локализации автомобилей-такси. С этого момента для пассажирских перевозок может использоваться только техника, отвечающая одному из трёх критериев.

Среди них, автомобиль должен быть выпущен в рамках специнвестконтракта (СПИК), заключенному с 1 марта 2022 по 1 марта 2025 года или с разрешением от правительства России, если СПИК подписан позже.

Третий вариант — если уровень локализации соответствует 3200 баллам: эту оценку Минпромоторг ежегоднот выставляет для каждой конкретной модификации.

Между тем, для работы в такси часто используются машины, восстановленные после тяжелых аварий, а их эксплуатация сопряжена с тотальной экономией на обслуживании и занижением пробега.