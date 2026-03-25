Немецкий автопроизводитель Volkswagen подписал контракт с израильской фирмой Rafael Advanced Defense Systems, которая производит схему ПВО "Железный купол". Как сообщает газета Financial Times, теперь вместо автомобилей на заводе в Оснабрюке будут производится системы противоракетной обороны.

FT подчеркивает, что переход на производство военного оборудования для Volkswagen является вынужденной мерой, чтобы сохранить рабочие места на немецком заводе.

"Это сотрудничество станет самым громким примером того, как немецкая автомобильная промышленность ищет партнеров в оборонном секторе на фоне резкого падения прибыли", - отмечает FT.

По данным газеты, перепрофилирование автомобильного завода под военное производство поддерживается немецким правительством.

Завод в Оснабрюке, на котором кроме моделей VW также производились автомобили Porsche, теперь будет производить различные детали системы "Железный купол", включая тяжелые грузовики, перевозящие ракеты системы, а также пусковые установки и электрогенераторы. По словам источника FT, Rafael выбрала Германию для европейского производства из-за еe "статуса одного из самых ярых сторонников Израиля в Европе".

FT напоминает, что VW уже производит военные грузовики в рамках совместного предприятия c немецкой оружейной группой Rheinmetall.

"Но партнерство с Rafael означает для VW возвращение к производству оружия, ведь во время Второй мировой войны компания выпускала военную технику для вермахта", - указывает газета.

Производство в Европе нужно Израилю из-за того, что компания Rafael планирует продавать систему "Железный купол" правительствам стран Евросоюза, включая Германию. Европейцы готовы платить за укрепление противовоздушной обороны в рамках взятого вектора на милитаризацию. При этом ряд экспертов сомневаются в эффективности "Железного купола" и указывают, что система будет непригодной для работы у европейских условиях.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова указывала, что Германия и ее автопром находятся в глубоком кризисе. Volkswagen объявил о сокращении в 2025 году чистой прибыли на 44 процента. Mercedes недополучил почти половину (49 процентов) от своего заработка за прошлый год. Еще недавно преуспевающий Porsche теперь тоже в кризисе: операционная прибыль упала почти на 99 процентов. Даже у BMW показатели упали на 11,5 процента до значений времен пандемии ковида, указала она.