У жителя Москвы конфисковали машину за пьяную езду

У москвича изъяли машину за неискоренимую любовь к пьяной езде - его остановили сотрудники ДПС и заподозрили, что водитель пьян. Однако от прохождения медосвидетельствования он отказался. Как выяснилось, не впервые - до этого его уже лишали прав за такое же нарушение.

Остановили 48-летнего мужчину за рулем автомобиля Chevrolet Klan J 200. С учетом, что у него не было прав, его уже наказывали за пьяную езду и история повторилась вновь, было возбуждено уголовное дело.

"С учетом позиции прокурора мужчина приговорен к наказанию в виде обязательных работ сроком на 240 часов, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на два года", - рассказали в столичной прокуратуре.

Кроме того, у нарушителя конфисковали автомобиль в пользу государства. Позволяющий это сделать закон был принят еще в 2022 году. Он гласит, что без машины можно остаться, если дважды сесть за руль пьяным либо выехать на встречку или превысить скорость на 60 км/ч, если до этого вас уже лишали прав.

Также машину могут конфисковать, если за руль сядет водитель, до этого лишенный прав, в том числе за причинение тяжкого вреда здоровью или гибель человека в результате ДТП.

Также у москвичей нередко изымают машины за долги, в том числе по алиментам. Житель столицы в прошлом году лишился автомобиля марки "Ауди А4", потому что не платил алименты 14-летней дочери.

С таким же успехом можно остаться без авто, не оплачивая, например, штрафы - за неправильную парковку, стоянку на газоне, превышение скорости и другие нарушения.