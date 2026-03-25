УАЗ остановил сборку машин на Кубе

Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) приостановил производство своих автомобилей на Кубе.

"В настоящее время производство, как в случае большинства предприятий страны, приостановлено, что в первую очередь связано с жесткими ограничениями электроснабжения на острове", – отметил УАЗ.

Компания вместе с кубинской стороной ожидает оперативного разрешения ситуации и возобновления работы, пишут Известия.

