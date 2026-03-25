В РФ выставили на продажу Chevrolet Cruze с минимальным пробегом

Как выяснила "Российская газета", в Краснодаре выставили на продажу Chevrolet Cruze, который с 2014 года проехал всего 2700 км. За свою "капсулу времени" владелец просит 1 525 000 рублей.

"Продаю свой автомобиль (я единственный собственник в ПТС) по семейным обстоятельствам. Есть небольшая вмятина со сколом на переднем правом крыле (повредили дверью на парковке). На езду и безопасность не влияет, визуально почти незаметна. Заменен аккумулятор три месяца назад на новый, качественный (на гарантии). Машина в очень достойном состоянии, пользовалась ею редко. Салон в идеале: чистый, некурящий, без потертостей. Пробег 100% родной (любые проверки приветствуются), без ДТП, без капитальных ремонтов и замен агрегатов. Всё в оригинале. Проверяйте. Редкий экземпляр по всем параметрам. Резина стоит родная", - отмечается в объявлении.

Под капотом Chevrolet Cruze стоит двигатель 1,6 литра, который выдает 109 л.с. Коробка - автомат, привод - передний.

