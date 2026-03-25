В России перечислены самые ликвидные молодые машины с пробегом

В РФ назвали самые ликвидные трёхлетние машины. Эксперты проанализировали объявления о продаже автомобилей в возрасте трёх лет по итогам 2025 года. На базе этих данных аналитики Авто.ру Бизнес назвали модели, которые по истечении нескольких лет сохраняют самую высокую остаточную стоимость при перепродаже. Исследование есть в распоряжении Quto.ru.

«В верхней части рейтинга по итогам 2025 года оказались массовые модели с устойчивым спросом и понятной экономикой владения», — отмечают эксперты.

Абсолютным лидером по остаточной стоимости оказался отечественный внедорожник Lada Niva Legend, который на вторичном рынке оценивается дороже нового — 103,2% (928 тыс. рублей за трёхлетний автомобиль).

Помимо этого, наиболее ликвидными на российском рынке оказались Lada Granta (98,3% от цены новой машины) и Niva Travel (96%), Kia Sportage (87,6%), Mazda CX-4 (85%), Hyundai Tucson (84,8%), Kia Sorento (83,2%), УАЗ Патриот (82,9%), Lada Vesta (82,7%), Lexus RX (82,6%).

Среди китайских автомобилей меньше всего теряют в цене внедорожники Tank 300, который в возрасте трёх лет можно продать за 77,4% от начальной стоимости, а также Haval H9, сохранивший 76,8%.

Также перечень включает Changan Hunter Plus (76,4%), Haval M6 (76,3%) и Haval Jolion (75,1%).