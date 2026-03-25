Дилер Toyota во Владивостоке закончил год с убытком 276 млн рублей

Официальный дилер Toyota и Lexus в Приморье – компания «Саммит Моторс (Владивосток)» – завершил 2025 год со значительным убытком. Основной владелец – японская корпорация «Сумитомо» (99,9 % акций). В отчете руководство сообщает, что продолжает анализировать ситуацию и предпринимает шаги для сокращения потерь.

© РИА "ФедералПресс"

«Согласно финансовой отчетности, потери компании составили 275,9 млн руб., в то время как годом ранее она показывала прибыль в 156,5 млн», – пишет KONKURENT.RU.

После 2022 года, когда нарушились цепочки поставок новых автомобилей, дилеры в регионе переориентировали бизнес. Основной упор сделали на продажу китайских машин, автомобилей с пробегом, а также на сервисное обслуживание. Сама Toyota в феврале 2022 года объявила о приостановке деятельности в России. Тогда же остановили производство на заводе в Санкт-Петербурге, где собирали Camry и RAV4. Весной 2023 года все российские активы Toyota, включая петербургский завод, продали ФГУП «НАМИ». Сделка прошла без права обратного выкупа.

В конце 2025 года Toyota подтвердила, что проводит встречи с российскими дилерами, но опровергла слухи о возвращении с новыми автомобилями. В российском офисе марки пояснили: контакты нужны для послепродажного обслуживания – Toyota остается самой популярной иномаркой в стране.