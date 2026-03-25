Мишустин поручил Минтрансу подготовить предложения по постоплате парковок

Председатель правительства Михаил Мишустин дал ряд поручений главам федеральных ведомств по итогам своего выступления в Государственной Думе. Они основаны на вопросах, поднятых депутатами после отчета главы кабинета министров. В частности, Министерству транспорта РФ дано распоряжение до 1 июня подготовить и представить предложения о законодательном закреплении системы постоплаты на парковках, сообщили в аппарате кабмина.

© Lenta.ru

Постоплата позволяет водителю внести деньги за фактическое время пребывания на парковочном месте после завершения стоянки. Сейчас в большинстве городов используется предоплата через терминалы, мобильные сервисы или сообщения.

Ежегодный отчет правительства в Думе прошел 25 февраля 2026 года. В тот же день Михаил Мишустин заявил о поддержке кабинетом министров внедрения механизма постоплаты для городских парковок с расчетным периодом в течение суток.

Ранее москвичам и гостям российской столицы предложили альтернативные способы оплаты парковок. Достаточно воспользоваться функцией СМС на телефоне или обычным звонком на короткий номер.