Женщину в Серпухове будут судить за нападение на водителя грузовика на трассе М2

Серпуховская городская прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении местной жительницы, обвиняемой в хулиганстве на трассе М2 «Крым». Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе прокуратуры Подмосковья.

«По версии следствия, в сентябре 2021 года на 98 км автодороги М2 «Крым», расположенном на территории городского округа Серпухов, обвиняемая, находясь в автомобиле под управлением своего супруга, двигалась в сторону Тулы. В связи с образовавшимся дорожным затором они решили объехать скопление машин, однако водитель грузового автомобиля Volvo заблокировал проезд по обочине. Данные действия вызвали у женщины раздражение и она, вооружившись пистолетом, вышла из машины, подбежала к кабине грузового автомобиля, сопровождая свои действия грубой нецензурной бранью и угрозой произвести выстрел», – пояснили в ведомстве.

В прокуратуре добавили, что через некоторое время автомобиль с обвиняемой в салоне вновь поравнялся с грузовиком из-за очередной пробки. Тогда фигурантка взяла баллончик с раздражающим веществом и подошла к кабине потерпевшего. Через открытое окно она распылила содержимое баллончика мужчине в лицо, при этом нецензурно выражаясь. Водитель Volvo получил химический ожог глаз.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное с применением оружия»). Уголовное дело направлено в Серпуховской городской суд для рассмотрения по существу.