В Приморье просят ускорить принятие федерального закона о самокатчиках

Депутаты Законодательного собрания Приморского края обратились в Госдуму с просьбой ускорить принятие федерального закона, устанавливающего ответственность для водителей средств индивидуальной мобильности (СИМ). Как сообщили в региональном парламенте, инициатива о внесении изменений в КоАП РФ находится на рассмотрении с июля 2024 года, однако её продвижение приостановилось.

По данным вице-спикера краевого парламента Джамбулата Текиева, количество ДТП с участием самокатов растёт. В 2024 году зафиксировано 48 происшествий, в которых пострадали 46 человек, а в 2025-м – уже 51 авария с 51 раненым. В Приморье уже действует региональная административная ответственность за нарушения, но местные власти не могут эффективно её применять из-за отсутствия необходимых полномочий. Летом 2025 года во Владивостоке ввели полный запрет на использование самокатов в центральной части города, включая набережную Спортивной Гавани, площадь Борцов Революции и пять мостов.

В Санкт-Петербурге также ужесточили правила для курьеров на СИМ. Согласно распоряжению губернатора Александра Беглова, в пешеходных зонах скорость ограничена 10 километрами в час. С 1 июля 2026 года доставляющим товары работникам запрещено передвигаться по ряду центральных улиц: Гороховой, Садовой, Кадетской линии и Среднему проспекту.

