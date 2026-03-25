Автолюбителям напомнили о прекращении автопродления прав с 2026 года.

С 1 января 2026 года в России прекратилось автоматическое продление водительских удостоверений, и для тех, кто привык к «автопилоту» последних лет, наступили суровые времена. Юристы прямо предупреждают: даже однодневная просрочка теперь приравнивается к управлению без прав по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ.

Штраф за такое нарушение составляет от 5 до 15 тысяч рублей, но это лишь начало. Инспектор обязан отстранить водителя от управления, а автомобиль — отправить на специализированную стоянку. Все расходы на эвакуацию и хранение ложатся на владельца. Если за рулем оказался не собственник, ему тоже выпишут штраф — уже 30 тысяч рублей за передачу управления лицу без прав.

При этом важно понимать, кому реально грозит опасность. Удостоверения, срок которых истекал с 1 января 2022 по 31 декабря 2025 года, были автоматически продлены на три года. Например, права со сроком действия до 31 декабря 2025 года остаются действительны до конца 2028-го. А вот если в вашем удостоверении указана дата 1 января 2026 года или позже — автопродление уже не работает. С первого дня нового года такие права считаются недействительными.

Процедура замены, к счастью, осталась простой. Пересдавать экзамен не нужно — это требуется только после лишения прав за серьезные нарушения. Достаточно собрать паспорт, старые права, медсправку по форме 003-В/у и оплатить госпошлину 4 тысячи рублей (через «Госуслуги» — 2800 рублей со скидкой). Но эксперты советуют не тянуть: очереди в МФЦ и ГИБДД уже растут, а цена забывчивости слишком высока — от штрафа до эвакуатора.

