Huawei представила батарейную платформу 3.0 с системой «черного ящика»

Китайский технологический гигант Huawei представил новую платформу для аккумуляторов электромобилей, делая акцент на цифровом мониторинге и предотвращении аварийных ситуаций. Ключевым нововведением стал "чёрный ящик", заимствованный из авиационной отрасли, который непрерывно записывает параметры батареи даже при затоплении или перегреве. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

© Huawei

Система оснащена тройным резервированием связи и питания, что позволяет ей функционировать при серьёзных повреждениях. Для передачи данных с минимальным энергопотреблением используется технология NearLink, что особенно важно в критических сценариях.

Архитектура безопасности включает усиленную защиту корпуса и механизмы раннего обнаружения утечек. Герметичность увеличена на 200%, а прочность нижней части батареи — на 100%, с дополнительными датчиками для фиксации ударов и рисков в реальном времени.

По информации Huawei, автомобили с этой платформой уже выпущены тиражом более 1,3 миллиона единиц, используя свыше 150 миллионов аккумуляторных элементов без зарегистрированных случаев самовозгорания. Это подчёркивает стремление компании установить новые стандарты безопасности, выходящие за рамки просто увеличения запаса хода.