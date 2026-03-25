Volvo EX30 получил премию Good Design Award 2025

Электрокроссовер Volvo EX30 удостоился престижной награды Good Design Award 2025, что подчеркивает его продуманность в сегменте электромобилей. Жюри выделило скандинавский минимализм и экологичный подход, включая использование переработанных и натуральных материалов, что сделало эту модель с самым низким углеродным следом в линейке Volvo. Об этом сообщает издание speedme.ru.

© Volvo

Инженеры Volvo применили принцип «меньше — значит больше», сократив количество деталей для снижения веса, улучшения салона и уменьшения производственных затрат. Короткие свесы и длинная колёсная база обеспечили устойчивость и практичность, сохранив SUV-характер. Этот подход способствовал успеху модели на рынке, где она стала бестселлером с момента дебюта в 2023 году, разойдясь тиражом около 200 тысяч экземпляров.

Запас хода до 560 километров делает EX30 одним из самых сбалансированных электромобилей в своём классе. В итоге, Volvo EX30 укрепляет позиции как ключевая модель бренда, объединяя дизайн, технологии и экологию в едином продукте. Его награда подтверждает значимость устойчивых инноваций в автомобильной промышленности.