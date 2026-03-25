Почему россияне не идут в дальнобойщики за достойную зарплату

У перевозчиков по водителям нет такого глобального голода, как три года назад, так как часть компаний ушли из бизнеса, но привлекательность профессии водителя продолжает снижаться, рассказал НСН президент Национальной ассоциации грузового транспорта «ГрузАвтоТранс» Владимир Матягин.

В России сохраняется тренд на сокращение числа граждан, получающих права для управления грузовиками. Эксперты объясняют это снижением престижа профессии профессионального водителя, несмотря на высокие зарплаты в отрасли, и призывают власти принять меры, пишет «Коммерсант». Отмечается также, что очень мало образовательных организаций, способных подготовить на категорию С. Процесс обучения водителя грузовика связан с большими расходами, в том числе на топливо и содержание техники. Матягин отметил, что глобального дефицита кадров уже нет.

«У перевозчиков по водителям нет такого глобального голода, как три года назад. Тогда и зарплаты очень сильно росли, чтобы привлечь людей. В прошлом году рынок серьезно почистился, многие люди из бизнеса этого ушли, индивидуальные предприниматели пошли работать в более крупные компании. Поэтому глобального дефицита больше не наблюдается, все зависит от условий и стабильности зарплат. Даже есть тренд на снижение зарплат в этой сфере, но они достойные. Сейчас водители ищут, чтобы выплаты были стабильными, чтобы план соблюдался», - отметил он.

При этом он подтвердил, что люди не идут в профессию, это связано с целым рядом причин.

«Что касается числа людей, которые идут в профессию, снижение есть давно. Дальнобойщики – это специфический формат работы, человек постоянно не находится дома. Это очень влияет на семьи, люди чаще разводятся. Россию посмотреть сегодня можно другими путями, не только через эту профессию. Влияет нехватка инфраструктуры, мест, где можно отдохнуть и так далее. Сегодня проще пойти в курьеры, ты находишься дома при этом, а зарплату получаешь хорошую. При этом я уверен, что еще десятилетия пройдут, пока водителей заменит беспилотный транспорт. Там будут уже не водители, а операторы», - заключил он.

