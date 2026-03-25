В Челябинске запустили производство отечественных ратраков

В Челябинске запустили серийное производство первых отечественных снегоуплотнительных машин. Как сообщили в региональном минпроме, крупнейший российский производитель строительно-дорожной техники организовал их выпуск на "ЧСДМ". Новинку уже приобрела компания, которая будет использовать ее для подготовки трасс на лыжном стадионе.

© Российская Газета

"Машина - универсальная, кроме обслуживания горных склонов и нарезки лыжни, она пригодна для подготовки зимников, работы в арктических условиях, содержания снежного покрытия на аэродромах и автодорогах", - пояснили в ведомстве.

Полностью снаряженный ратрак весит около 6,3 тонны, имеет шестицилиндровый двигатель мощностью 313 лошадиных сил и развивает скорость до 24 километров в час. Для комфорта оператора в кабине есть кондиционер, отопитель, подогрев сидений и предпусковой подогреватель двигателя. А управление осуществляется с помощью эргономичного джойстика.