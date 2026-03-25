Пикап Tesla Cybertruck на вторичке оказался никому не нужен

Издание Сarscoops проанализировало объявления о продаже пикапов Tesla Cybertruck и пришло к выводу, что продажи подержанных Tesla Cybertruck идут в США, образно говоря, туго.

© Российская Газета

В материале в качестве примера приводится объявление о продаже самой "дальнобойной" модификации Cybertruck Long Range RWD. Эта заднеприводная версия оснащается емким аккумуляторным блоком на 123 кВт⋅ч, и, соответственно, обладает самым большим запасом хода в линейке - 350 миль (563 км).

К тому же это еще и достаточно раритетная версия - она выпускалась недолго, менее шести месяцев, но даже эта эксклюзивность мало повлияла на снижение в цене, отмечает автор.

В 2025 году Tesla представила Cybertruck Long Range RWD, установив начальную цену на новый автомобиль на отметке 69 990 долларов, что на 10 000 долларов меньше, чем на полноприводную модель. Однако "заднеприводник" в итоге так и не стал популярным, поскольку Tesla отказалась от некоторых важных функций, чтобы обеспечить более доступную цену.

Так, американский автопроизводитель не только убрал электродвигатель с передней оси. Из списка оснащения выпали также электропривод крышки багажника, розетки на 120/240 В и премиальная аудиосистема с 15 динамиками, которая была заменена базовой системой с семью колонками. Интерьер же получил текстильные сиденья вместо кожаных, а задний сенсорный экран штатно не предложили.

Но самое главное - пострадали тяговые возможности. Буксировочная способность снизилась с 4989 кг до 3401 кг, а грузоподъемность - с 1133 кг до 910 кг. В результате такой Cybertruck был продан в начале этой недели за 56 500 долларов против первоначально установленной цены 73 490 долларов. Спрос не смогли повысить даже оклейка пикапа пленкой Halo Green, установка боковых подножек и кожаных чехлов на сиденья.

Добавим, что и новые Tesla Cybertruck не очень популярны в США. Вопреки амбициозным прогнозам Илона Маска о ежегодных продажах в 250 тысяч единиц, в прошлом году Tesla реализовала в США купили 20 237 Cybertruck, что на 48,1% меньше, чем в 2024 году. По оценке аналитиков, главными причинами стал спорный дизайн, недостаточно большой запас хода, проблемы с качеством и обострившая конкуренция с электропикапами Ford F-150 Lightning и Chevrolet Silverado EV.