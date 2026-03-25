Подсчитана экономия, если российских дальнобойщиков заменит автопилот

Беспилотные грузовики снизят себестоимость перевозок примерно на 25%. Использование высокоавтоматизированных транспортных средств позволит экономить на водительском составе порядка 15%, при этом многие расходы будут снижены именно за счёт того, что беспилотный транспорт будет вырабатывать больший километраж. Такого мнения придерживается генеральный директор АО «Национальный перевозчик» (группа компаний «КАМАЗ») Самат Саттаров.

По оценкам перевозчика, комплексная система эксплуатации беспилотных грузовиков может снизить себестоимость перевозок примерно на 25%. Но, чтобы экономия была более значительной, необходимо полностью модернизировать систему цепочки поставок.

В «Яндексе» приводят другие выкладки: по оценкам компании, беспилотные грузовики могут снижать себестоимость перевозки на 5−10%. Сейчас перевозчик располагает флотом из 32 грузовиков, которые работают на маршрутах «Москва — Санкт-Петербург» и «Москва — Ростов-на-Дону».

