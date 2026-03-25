Россияне назвали автомобиль главным способом путешествий в 2026 году

Около 80% населения страны планируют использовать личный транспорт в качестве основного средства передвижения в этом году, следует из совместного исследования «Яндекс Путешествий» и «Авто.ру», с которым ознакомились «Известия».

Каждый пятый респондент намеревается совершить больше таких поездок, чем в прошлом году. Среди тех, кто предпочитает путешествовать на автомобиле, более половины берут с собой детей.

Большинство россиян предпочитают путешествовать с партнером (45%) или всей семьей (56%). Одиннадцать процентов отправляются в поездки в одиночку, а 15% — с друзьями. За последний год 69% опрошенных совершали автомобильные путешествия. У большинства респондентов частота таких поездок осталась прежней, однако каждый шестой участник опроса отметил, что стал выезжать на машине чаще, чем годом ранее.

Большинство опрошенных (59%) отметили, что основным преимуществом автомобильных поездок является свобода выбора маршрута. Второе место по популярности заняла возможность взять с собой больше вещей (40%).

Кроме того, люди ценят независимость от расписания общественного транспорта (35%) и легкость планирования путешествий по стране (34%). Наибольший интерес вызывают короткие поездки: почти 60% участников опроса предпочитают путешествовать на два-три дня, а еще 40% выбирают сроки от четырех до семи дней.