В РФ завершилась подготовка к запуску Volga

В Нижнем Новгороде завершена подготовка завода к серийному производству автомобилей возрожденного бренда Volga. Первый автомобиль уже начал движение по конвейеру, сообщила пресс-служба компании.

© Российская Газета

На первом этапе модельная линейка будет состоять из трех автомобилей: кроссоверов D-SUV и C-SUV, а также седана. Их производство наладили на заводе, где ранее собирали Skoda и Volkswagen.

Первой моделью в линейке стал кроссовер Volga K50, построенный на платформе класса D. Автомобиль оснащен бензиновым турбомотором объемом 2,0 литра мощностью 238 л.с., 8-ступенчатым автоматом и полным приводом. Длина модели составляет 4770 мм, ширина - 1895 мм, а колесная база - 2845 мм.

Среди особенностей K50 - высококачественные материалы в отделке салона, панорамная крыша с люком и атмосферная контурная подсветка. В базовой комплектации предусмотрены полный пакет зимних опций, электронные ассистенты водителя, массажер и функция памяти сидений, вентиляция передних кресел и многое другое.

Продажи кроссовера стартуют уже этим летом. Представители компании АО "Производство легковых автомобилей" подчеркнули, что планируют создавать уникальные модели с высоким уровнем безопасности, соответствующие международным стандартам.

