55 лет назад была сдана первая очередь Волжского автозавода

24 марта 1971 года была сдана в эксплуатацию первая очередь Волжского автомобильного завода (ныне АвтоВАЗ). К этому времени на предприятии уже 11 месяцев выпускали "Жигули" - воскресным утром 19 апреля 1970 года с конвейера сошли шесть новеньких "копеек", два синих и четыре вишнево-красных кузова - в цвет советского флага. О том, как развивался сегодняшний автогигант, рассказываем в материале "РГ".

Вторую очередь завода в Тольятти сдали через год. А полностью производство было принято в эксплуатацию 22 декабря 1972 года. Госкомиссия поставила заводу оценку "отлично". К этому времени в Тольятти уже выпустили первый миллион "Жигулей".

Самым массовым автомобилем в истории Волжского автозавода стал ВАЗ-2101 - с конвейера сошло 4,8 миллиона машин этой модели. Как вспоминал ветеран АвтоВАЗа Дмитрий Авдесняк, половина собранных машин экспортировалась - до 300 тысяч автомобилей в год. Их было много в Швеции, а в Финляндии даже организовали их сборку. Многие советские люди грезили этим автомобилем.

Интересно, что народное прозвище "копейка" он получил только в 90-х. До этого его ласково величали "единичкой, "ноль первой", "Жигуленком". Кстати, машину называли "Жигули" только в нашей стране, из-за неблагозвучности (созвучия со словом "жиголо") на экспорт даже тогда шли "Лады".

Мало кто знает, но первую шестерку выпущенных автомобилей потом разобрали на запчасти для уже товарного автомобиля, который начали делать только в августе 1970-го. Вишневая "единичка" сейчас хранится в музее АвтоВАЗа. Ее завод выкупил у владельца, после того как машина прослужила 19 лет.

Прообразом "Жигулей", напомним, был автомобиль FIAT-124. Правда, наши специалисты совместно с итальянскими инженерами внесли в конструкцию более 1200 изменений, учитывая особенности советских дорог и климата, в том числе усилили кузов, увеличили дорожный просвет, заднюю подвеску сделали более устойчивой.

Последняя машина классического семейства, сделанного на базе FIAT, сошла с конвейера 17 сентября 2012 года. Сегодня АвтоВАЗ выпускает автомобили под брендом Lada и SKM (коммерческие и грузопассажирские).