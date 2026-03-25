Stellantis вернул в строй Dodge Durango R/T с более мощным мотором V8 Hemi
Марка Dodge, принадлежащая автогиганту Stellantis, начала выпускать кроссовер под названием Durango ещё в 1997 году. Модель актуальной третьей генерации появилась в 2011-м, а обновление SUV пережил в 2020 году. Стоит напомнить, что ранее производитель намеревался попрощаться с моторами V8 Hemi, однако позже отменил это решение, в том числе из-за того, что многие клиенты брендов Стеллантиса его не поддержали. Теперь марка возвращает в строй Dodge Durango R/T – в версии 392 Launch Edition с мощным двигателем V8 Hemi и прежним ценником.
Dodge Durango R/T 392 в семействе расположился между модификациями GT Plus AWD Hemi и the SRT Hellcat, по сути заменяя собой ранее присутствующий в линейке вариант R/T с двигателем объёмом 5,7 литра. У нынешней новой версии 392 Launch Edition под капотом располагается мотор V8 Hemi объёмом 6,4 литра, его максимальная мощность составляет 482 л.с., а крутящий момент – 637 Нм. Он работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.
Dodge Durango R/T 392 на разгон с места почти до «сотни» (до 96,6 км/ч) требуется 4,4 секунды, тогда как у отправленного в отставку предыдущего варианта R/T на это упражнение уходило 6,2 секунды. Расстояние в четверть мили новая модификация SUV преодолевает за 12,9 секунды, а его максимальная скорость составляет 258 км/ч.
Такой кроссовер способен буксировать прицеп массой до 3946 кг. В списке стандартного оснащения исполнения Launch Edition также числятся: адаптивная подвеска, тормоза Brembo с шестипоршневыми передними и четырёхпоршневыми задними суппортами, перенастроенная выхлопная система и дополнительные режимы ездовой электроники.
Экстерьер варианта Dodge Durango R/T 392 отличается в основном за счёт шильдиков с названием версии на кузове. Модели положены 20-дюймовые легкосплавные колёсные диски, за которыми видны красные тормозные суппорты. За доплату доступен пакет Blacktop, который включает в себя «катки» такого же размера, но иного дизайна, глянцево-чёрные эмблемы и патрубки выпускной системы. Предлагаются и различного цвета наклейки в виде полос.
В салоне Durango R/T 392 Launch Edition предусмотрены отделка из кожи и замши, сиденья SRT с подогревом и вентиляцией, а также капитанские кресла с подогревом во втором ряду. Для исполнения с прибавкой Premium доступны ещё декор из углеволокна, отделка потолка замшей, люк на крыше, акустическая система с 18 динамиками, расширенный комплект водительских ассистентов и т.д.
Стартовая цена Dodge Durango R/T 392 Launch Edition осталась такой же, какой была у предшествующего R/T – на американском рынке за кроссовер просят от 49 995 долларов (стоимость указала без учёта оплаты доставки), что эквивалентно примерно 4,04 млн рублей по текущему курсу. За вариант в прибавкой Premium просят не менее 57 595 долларов (около 4,66 млн рублей).