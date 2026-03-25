«Руссо-Балт» объяснил, почему их фургон понравится девушкам

Электрофургон «Руссо-Балт» назвали идеальным автомобилем для девушек. Разработчики электромобиля сообщили о старте полноценных ходовых испытаний на полигоне. Как только позволили погодные условия, инженеры приступили к всесторонней проверке машины.

© Motor.ru

«Наконец-то полигон для ходовых испытаний оттаял и мы приступаем к полноценным испытаниям Ф200. Проверяем работу подвески, электронных компонентов, нагрузку на электродвигатель, жесткость кузова, разгон, торможение, крены в поворотах и т. д. Управлять Ф200 могут даже девушки! По большинству параметров получили результаты лучше, чем расчетные! Фиксируем недоработки и уже улучшаем ттх в следующей версии кузова» — сообщили в пресс-службе «Руссо-Балта».

Разработчики продолжают активную работу по сертификации модели. Получение Одобрения типа транспортного средства (ОТТС) запланировано на конец 2026 года.

Уже на следующей неделе специалисты приступят к испытаниям на грузоподъемность и оценке расхода энергии при полной загрузке автомобиля.

В начале 2026 года «Руссо-Балт» анонсировал первую модель бренда — электрофургон F200. Автомобиль планируется выпускать под заказ. Его стартовая цена составит 6,5 млн рублей, а первые поставки покупателям намечены на январь 2027 года.

Модель оснащена электродвигателем мощностью 200 л.с. Энергию мотор получает от тяговой батареи емкостью 115 кВт·ч. Производитель обещает, что на одной зарядке фургон сможет проезжать до 400 км., благодаря чему машина подходит для использования как в мегаполисах, так и на пригородных маршрутах.

Гарантия на фургон составит 200 тыс. километров или 3 года, на батарею — 5 лет без ограничения пробега, а на кузов из нержавеющей стали — 100 лет от сквозной коррозии.

