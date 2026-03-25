В РФ сертифицировали кроссовер Exeed MX

В России сертифицировали новый кроссовер Exeed MX китайского производства.

Компания Chery получила российское Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на кроссовер Exeed MX китайской сборки.

Это значит, что в теории кроссовер можно продавать на территории РФ. Фактически это «близкий родственник» Exeed TXL – они идентичны по стойкам кузова, крыльям, линии остекления и колесной базе в 2800 мм. И почти равны по габаритам: MX всего на 5 мм короче и ниже, чем TXL. Одновременно с этим Exeed MX – это бензиновая версия гибридного Exlantix ET5, представленного в Китае.

Машина узнается по фарам в духе Porsche, трапецевидной решетке, «зализанным» формам. В салоне – три монитора: приборка, «парящий» дисплей водителя и отдельный экран тачскин для пассажира. Селектор трансмиссии расположен на рулевой колонке, а тоннель занят подстаканниками, двумя площадками для смартфона и блоком физических клавиш.

По ОТТС, в России может появится 2-литровая бензиновая версия с мощностью 197–249 л.с. и крутящим моментом 375-385 Нм (индекс движка – SQRF4J20С) в зависимости от модификации. Коробка – 8-ступенчатый автомат Fuzhen 840AHA, как на Jetour T2 и Soueast S09. Привод – исключительно полный. В «базе» греются только зеркала и передние кресла, а полный зимний пакет – опция. Также за доплату есть адаптивный круиз, беспроводная зарядка и круговой обзор.