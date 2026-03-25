Afeela промахнулся: электромобилей от Sony и Honda не будет

Компания Sony Honda Mobility (SHM) объявила о прекращении разработки электромобилей под брендом Afeela. Это заявление было выпущено спустя две недели после того, как компания Honda объявила о крахе своей электромобильной стратегии и связанных с этим колоссальных убытках.

© Колеса.ру

Немного странно, что известие об остановке проекта Afeela пришлось ждать две недели после шокирующего заявления компании Honda о том, что она отменяет все новые электромобили для США и резко пессимизирует свою глобальную электромобильную стратегию в связи с изменившимися рыночными реалиями. Под нож пошли уже готовые к производству Honda 0 SUV, Honda 0 Saloon и Acura RSX, их выпуск должен был начаться в этом году на заводе Honda EV Hub в американском штате Огайо. На этом же заводе планировалось наладить сборку электромобилей Afeela компании Sony Honda Mobility: лифтбек Afeela 1 должен был встать на конвейер в этом году, кроссовер — в 2028 году.

Напомним, что Sony впервые заявила о себе как автопроизводитель в 2020 году, когда электромобили были главным трендом автомобильной отрасли, поэтому неудивительно, что и Sony сделала ставку на «электрички». Поскольку сама компания Sony прежде машин не выпускала, то ей для входа в автобизнес понадобился опытный партнёр, им стала компания Honda, в 2022 году было создано совместное предприятие Sony Honda Mobility Inc., в 2023-м запущена его торговая марка Afeela.

Лифтбек Afeela 1 был уже готов к производству, а кроссовер Afeela, не имеющий собственного товарного индекса, компания SHM показала в начале этого года на выставке CES в Лас-Вегасе. Рыночные амбиции Afeela были довольно скромны: в этом году марка должна была начать продажи в штате Калифорния, в 2027 году планировалось расширить продажи на штат Аризона и начать экспорт лифтбеков Afeela 1 в Японию. 16 марта, то есть уже после судьбоносного заявления компании Honda, SHM открыла клиентский центр Afeela в городе Торранс, штат Калифорния, — это была последняя созидательная новость от компании. Сегодня объявлено, что всё отменяется, электромобилей Afeela не будет.

Сама компания Sony Honda Mobility пока существует, в пресс-релизе сказано, что она проведёт переговоры с Sony и Honda о своих дальнейших бизнес-планах, но, честно говоря, не очень понятно, какие в нынешних обстоятельствах могут быть бизнес-планы. Конкурентоспособность электромобилей Afeela изначально вызывала сомнения из-за плохого баланса цены и потребительских характеристик, а последние законодательные инициативы Дональда Трампа и вовсе свели их перспективы в США на нет, так что в целом решение об остановке проекта Afeela — правильное, хотя и грустное.