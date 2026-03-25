Будущие автомобили Ford смогут следить за расположением рук водителя на руле

В сфере автономного вождения Ford Motor разрабатывает систему, способную обнаруживать попытки водителей обманывать технологии автопилота. Используя датчики и искусственный интеллект, эта система анализирует расположение рук на рулевом колесе, выявляя случаи, когда водитель симулирует контроль, что может привести к опасным ситуациям. При обнаружении такого обмана система немедленно предупреждает водителя визуальными и звуковыми сигналами, требуя вернуть руки на руль, что способствует повышению безопасности на дорогах. Об этом сообщает издание speedme.ru.

© Ford

Технология, описанная в патентной заявке компании, направлена на минимизацию рисков аварий, связанных с недостаточным вниманием водителя во время работы автономных функций. Она предназначена для будущих автомобилей Ford, где частичное автономное вождение требует постоянного взаимодействия человека с системой. Это нововведение подчёркивает растущую важность контроля за поведением водителя в эпоху развивающихся технологий автопилота.