Chevrolet обновит дизайн Silverado WT для модели 2027 года

Пикап Chevrolet Silverado 1500 ожидает масштабное обновление к 2027 году, которое затронет как внешний вид, так и технические характеристики. Бюджетная версия Work Truck получит переработанный дизайн, включая замену крупной надписи CHEVROLET на решётке радиатора на центральный логотип, что сблизит её с более дорогими комплектациями, при этом старый вариант может остаться в качестве аксессуара. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

© Chevrolet

Модель также обновит светодиодную оптику, двигатели и интерьер, где появятся современные дисплеи, включая дополнительный экран для пассажира, демонстрируя рост технологичности даже в утилитарных версиях. Эти изменения направлены на расширение аудитории, делая базовые версии более привлекательными без ущерба практичности, с сохранением возможности кастомизации для традиционных покупателей. В итоге Silverado 2027 станет более универсальным автомобилем, сочетающим функциональность и современный дизайн.