Марка Venucia прекратила продажи автомобилей в России. На это в ходе мониторинга статистических данных агентства "Автостат" обратил внимание портал "Китайские автомобили".

По данным аналитического агентства, за январь-февраль марка не продала в России ни одной машины.

В 2025 году седаны Venucia D60 Plus и кроссоверы V-Online в России реализовывал дистрибьютор Ixen Motors.

На сайте, тем не менее, указанные модели все еще представлены, как и соответствующие прайс-листы.

Марка Venucia была создана компанией Nissan и крупным китайским государственным концерном Dongfeng в 2010 году. Выпуском автомобилей бренда занимается предприятие Zhengzhou Nissan c годовой производственной мощностью 300 тысяч единиц. С конвейера этого же завода сходят и модели под брендом Nissan.

К выходу на российский рынок в 2023 году марка выступала с заявлениями о том, что японские стандарты качества и высокотехнологичное производство в КНР позволят бренду предложить клиентам высококачественный продукт по приемлемой цене.

Согласно актуальным прайс-листам, цены на Venucia D60 Plus начинаются от 2 540 000 рублей, на V-Online - от 3 180 000 рублей.