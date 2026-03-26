В Германии растет спрос на электрокары

В Германии всё больше водителей рассматривают электромобили как следующий шаг в автомобильной эволюции, что подтверждается свежими данными опроса Forsa, заказанного Targobank. Доля респондентов, планирующих приобрести электрический автомобиль, достигла 21%, что на четыре процентных пункта выше показателей 2024 и 2025 годов. По популярности электрокары уступают лишь бензиновым моделям, которые набрали 29%, при этом гибриды сохранили 19%, а дизели остались на уровне 14%. Об этом сообщает издание speedme.ru.

Основными барьерами для покупки электромобилей остаются высокая стоимость, ограниченный запас хода, недостаток зарядной инфраструктуры, долгое время зарядки и вопросы долговечности аккумуляторов. Некоторые участники исследования также выражали опасения по поводу экологического ущерба, связанного с добычей сырья и утилизацией батарей. Однако такие сомнения заметно уменьшились в сравнении с прошлогодними результатами, что может указывать на растущее доверие к технологиям.

Водородные автомобили пока занимают нишевое положение с всего одним процентом, что подчёркивает доминирование традиционных и электрических решений на рынке. Этот сдвиг в предпочтениях немецких автомобилистов отражает общемировой тренд к более экологичным транспортным средствам, несмотря на сохраняющиеся практические вызовы.