КамАЗ планирует перейти на четырехдневку

ПАО "КамАЗ" с 1 июля планирует перейти на четырехдневную рабочую неделю в связи со снижением годового плана производства грузовиков. Об этом сообщает "БИЗНЕС Online" со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Отмечается, что в России рынок тяжелых грузовиков за первые два месяца текущего года сократился на 40% относительно аналогичного прошлогоднего периода. При этом ПАО "КамАЗ" снизило продажи только на 15%, увеличив свою рыночную долю до 37%.

"Данное решение будет реализовано только при сохранении негативной рыночной конъюнктуры и не коснется подразделений, имеющих непрерывное производство. Социальные гарантии перед трудовым коллективом будут безусловно выполнены в полном объеме в соответствии с коллективным договором и российским законодательством", - говорится в заявлении.

Издание отмечает, что предприятие уже переходило на четырехдневку в августе 2025 года. Тогда это решение объяснили денежно-кредитной политикой ЦБ и импортом иностранной техники.

Напомним, что в прошлом месяце "КамАЗу" исполнилось 50 лет. 16 февраля 1976 года Камский автомобильный завод выпустил свой первый грузовик - "КамАЗ"-5320. За полвека предприятие собрало более 2 млн машин, став одним из главных производителей грузовых автомобилей.

История "КамАЗа" началась еще в 1967 году, когда на Заводе имени Лихачева в Москве стартовало проектирование нового трехосного грузовика, носившего название ЗиЛ-170. К 1969 году разработка была завершена, однако вместо выпуска модели на собственных мощностях было принято решение передать проект новому заводу.