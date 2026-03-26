В России потребовали усилить контроль за ремонтом дорог

Для корректной работы нового ГОСТа на дороги необходимо уставить жесткий контроль за работниками, а также ввести уголовную ответственность за «халтуру», заявил в эфире НСН руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль.

Впервые за 20 лет в России обновили ГОСТ на дороги. Он заработает с 1 апреля и должен повысить качество дорог. Главные изменения — новые требования к применению полимерно-битумных вяжущих в дорожном строительстве. Это то, что должно делать асфальт устойчивым к трещинам и колее. В Росстандарте считают, что новый ГОСТ поможет сократить ремонты дорог, потому что это одна из самых затратных статей в регионах. Крохмаль посетовал на разрозненность в сфере дорожного строительства.

«Я считаю, что у нас ГОСТ отдельно, правила отдельно, ремонт отдельно, водитель отдельно. У нас все по отдельности, нет никакого комплекса. В Китае, например, ГОСТ оптимизируют буквально каждые пару лет. Туда вносят корректировки в зависимости от технологии, современных процессов по ремонту дорог, которые не стоят на месте. В России ремонтируют дороги по технологиям 1967 года, когда не было шипованной резины, огромных грузовиков, большой интенсивности движения по трассам и так далее. Ничего не поменялось! Именно поэтому все дороги, которые делаются, "вылетают" через считаные месяцы. Наша проблема в том, что нет службы по мониторингу и контролю проведенных работ по укладке дорожного полотна. Приезжает проверка, все выглядит нормально, она уезжает. Если же посмотреть из-за кустов за происходящим, то будет видно, что все технологии работ нарушаются», — сказал собеседник НСН.

По его словам, для корректной работы нового ГОСТа необходимо обеспечить жесткий контроль.

«Для работы ГОСТа нужно вводить камеры видеофиксации для каждого рабочего, на каждую технику, каждый каток и механизм, которые используются в работе. Все надо фиксировать, подавать в ситуационный центр. При возникновении вопросов, связанных с качеством дороги, идет более жесткая ответственность. А то так это все и останется на бумаге. Новый ГОСТ не вытеснит с рынка недобросовестных подрядчиков, которые мешают асфальт с песком. Это можно сделать только путем жесткого контроля. Тот, кто подписывает в эксплуатацию дорогу, должен лично нести ответственность, вплоть до уголовной. То есть, если рабочие неправильно что-то делают или дают халтуру, начальник отвечает тюрьмой. Тогда все будет делаться нормально», — добавил эксперт.

Ранее академик РАЕН, специалист по дорожному строительству Марсель Бикбау в разговоре с НСН заявил, что России необходимо начать применять технологию строительства дорог из бетонных плит, стянутых стальными канатами, а не использовать старый асфальт повторно.