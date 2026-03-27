В Москве часто фиксируют повторную эвакуацию автомобилей

В Москве с начала года более двух тысяч автомобилей неоднократно эвакуировали за нарушения правил парковки, сообщает gazetametro.ru.

Как отметили в Дептрансе, чаще всего водители оставляли машины на тротуарах, пешеходных переходах и под запрещающими знаками. По данным «Московского паркинга», более двух тысяч автомобилей отправляли на спецстоянки повторно. В большинстве случаев - дважды, но некоторые машины эвакуировали три и даже четыре раза.

Власти напоминают, что соблюдение правил парковки помогает избежать штрафов и делает движение в городе безопаснее.