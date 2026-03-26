Запущено производство нового навороченного кроссовера на замену Li Auto и Zeekr

В Китае началось производство нового флагманского гибридного кроссовера Xpeng GX.

© За рулем

На китайском заводе Xpeng запустили конвейер по сборке своего нового топового кроссовера GX. По сути, это прямой конкурент для таких крупных моделей, как Li Auto L9, Aito M9 или Zeekr 9X. Покупателям предложат два варианта: гибридный и полностью электрический.

Гибридная версия построена вокруг бензинового двигателя объёмом 1,5 литра, который развивает 150 лошадиных сил. К нему добавлены два электромотора, и в сумме система выдаёт уже 504 л.с. На одной только электротяге такой автомобиль сможет проехать до 320 километров, а его максимальная скорость ограничена на отметке 200 км/ч.

Чистый электрокар, правда, окажется мощнее – его два мотора суммарно дают 585 л.с. Хотя максималка у него та же, запас хода выглядит куда серьёзнее. В зависимости от выбранной комплектации и ёмкости батареи он составит 635, 665, 720 или даже 750 километров.

Размеры новинки вполне соответствуют статусу большого семейного кроссовера: длина 5265 мм, ширина 1999 мм, высота 1800 мм при колёсной базе в 3115 мм. Внутри машина шестиместная, с традиционной для этого класса трёхрядной компоновкой, что гарантирует много свободного пространства для пассажиров.

Ожидается, что GX получит самое современное оснащение, включая продвинутые системы помощи водителю и мультимедийный комплекс.