15 тысяч авто под угрозой: Lexus обнаружил серьезную проблему

Компания Toyota инициировала сервисную кампанию для премиальных внедорожников Lexus LX, выпущенных с 2022 по 2024 годы, из-за дефекта в системе классификации пассажира. Эта проблема может привести к некорректному срабатыванию фронтальной подушки безопасности, увеличивая риск травмирования при авариях. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

Около 15 300 автомобилей на американском рынке подлежат отзыву, поскольку датчики в переднем пассажирском сиденье могут ошибочно определять наличие человека или его параметры. В результате подушка безопасности либо не активируется, либо срабатывает с неподходящей силой, что ставит под угрозу безопасность пассажиров. Диагностика и, при необходимости, бесплатная замена каркаса сиденья будут выполнены дилерами для устранения неисправности, влияющей на работу датчиков.

Владельцам начнут рассылать уведомления к концу мая 2026 года, но уже сейчас можно проверить свой автомобиль по VIN через официальные сервисы. До проведения ремонта рекомендуется по возможности избегать использования переднего пассажирского сиденья, особенно если на нём могут находиться дети, чтобы минимизировать потенциальные риски.

Этот случай подчёркивает, что даже в автомобилях премиум-класса возможны технические сбои в сложных системах безопасности. Точность электронных компонентов критически важна, так как малейшая ошибка может снизить эффективность всей защитной системы, делая подобные отзывы обязательными к вниманию со стороны владельцев.