Во Франции продают электрический Porsche 911 1983 года выпуска

Классический Porsche 911 1983 года выпуска претерпел радикальную модернизацию, превратившись в электромобиль благодаря усилиям ателье Roadsport Electric Cars. Этот проект демонстрирует растущую популярность ретрофита — переоборудования старых автомобилей на электрическую тягу. Оригинальный бензиновый двигатель уступил место мотору от Tesla Model S, что повысило мощность с 204 до 270 лошадиных сил, а механическая коробка передач заменена на одноступенчатую трансмиссию. Об этом сообщает издание speedme.ru.

Аккумуляторная батарея ёмкостью 42 кВт·ч, заимствованная у BMW i3, обеспечивает запас хода около 250 километров по заявлениям, хотя на практике этот показатель может снижаться до 200 километров. Внешний вид автомобиля сохранён в духе Turbo Look с характерными расширенными арками, большими дисками и спойлером, что подчёркивает его классические корни.

Интерьер практически не изменился, позволяя водителям ощущать атмосферу оригинального Porsche 911, несмотря на полностью обновлённую техническую составляющую. Стоимость такого электромобиля достигает примерно 85 000 долларов, что объясняется дороговизной конверсии: только комплект для переделки оценивается в 40 000 долларов.

Этот проект вызывает неоднозначные реакции: одни видят в нём потерю аутентичности, другие считают его способом сохранить легендарный автомобиль в условиях перехода к электромобилям. Таким образом, Porsche 911 Retrofit «Performance» представляет собой уникальный символ эволюции автомобильной индустрии, сочетая классический дизайн с современными технологиями.