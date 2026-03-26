Прошел анонс дебюта нового Tank 700 Hi4-Z

В мире внедорожников ожидается появление новой модели от Great Wall Motor — Tank 700 Hi4-Z, предзаказы на которую откроются 30 марта. Этот автомобиль обещает стать одним из наиболее технологичных в линейке бренда, демонстрируя современный подход к сочетанию внедорожных возможностей и гибридных решений. Об этом сообщает издание speedme.ru.

Внешний вид модели отличается агрессивностью, с переработанной решеткой радиатора, новым бампером и аэродинамическими элементами, такими как передний спойлер и воздухозаборник на капоте. Габариты подчеркивают его статус: длина составляет 5105 мм, колесная база — 3000 мм, а покупатели смогут выбрать колеса диаметром 20 или 21 дюйм.

Технологическое оснащение включает лидар, что указывает на развитие систем помощи водителю. В салоне установлен цифровой кокпит с большим экраном, но сохранены физические кнопки для управления внедорожными режимами, а также расширенный набор функций для бездорожья, включая различные режимы движения и блокировки дифференциалов.

Главной особенностью является гибридная система Hi4-Z, где двигатель развивает до 185 кВт, а батарея емкостью 59,05 кВт·ч обеспечивает до 190 км хода на электротяге по циклу WLTC. Расход топлива заявлен на уровне 8,45 л на 100 км, что выглядит конкурентоспособно для крупного внедорожника. В итоге, Tank 700 Hi4-Z отражает стратегию китайских автомобилей, объединяющую проходимость, цифровизацию и экономичность, что делает его ключевым игроком в сегменте новых авто 2025–2026 годов.