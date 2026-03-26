Блогер Николай Василенко привлечен к ответственности за нарушение ПДД

Блогера Николая Василенко привлекли к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения в Ростове-на-Дону. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в MAX.

Изначально блогер опубликовал в своем телеграм-канале пост с видеозаписью, на которой он ехал на красном Ferrari по городской набережной. По информации Волк, движение на автомобиле по тротуарам, пешеходным или велосипедным дорожкам – это не только неуважение к окружающим, но и нарушение закона.

"Сотрудниками Госавтоинспекции водитель привлечен к ответственности по части 2 статьи 12.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях", – говорится в сообщении.

Ранее с рэпера Птахи (настоящее имя – Давид Нуриев. – Прим. ред.) принудительно взыскали долг более чем на 300 тысяч рублей. При этом он остался должен около 13 тысяч рублей. Птаха был должен почти 319 тысяч рублей по штрафам ГИБДД, штрафам иного органа, имел задолженность по исполнительным документам, а также по исполнительскому сбору.