В РФ выставили на продажу Nissan Qashqai 2018 года без пробега

Как выяснила "Российская газета", в Калининграде выставили на продажу Nissan Qashqai 2018 года выпуска, который проехал 22,5 тысячи км. Владелец просит за свой автомобиль 2,35 млн рублей.

"Фактически в одной семьей. Лобовое стекло с полным подогревом. Комплект лета Pirelli отдам с машиной. Оклеены пороги и кромки дверей. Отличная сигналка. Дорого?! Ну тогда Китай или "Веста" за 2,3 млн рублей", - говорится в объявлении.

Под капотом у Nissan Qashqai двигатель 2,0 литра, который выдает 144 л.с. Коробка - механика. Привод - передний.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что импортеры начали поставлять в РФ новые Nissan Qashqai, собранные в Китае.