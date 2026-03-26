Продажи гибридов Aito сократились в России в четыре раза

За первые два месяца 2026 года в России было зарегистрировано всего 92 новых автомобиля марки Aito. Это в 4 раза меньше (-75,5%), чем в январе-феврале прошлого года (376 шт.). Об этом рассказал глава "Автостата" Сергей Целиков в Max.

Модельный ряд гибридных кроссоверов Aito, представленный в России, включает четыре модели - М5, М7, М8 и М9.

Первые автомобили Aito появились на российском рынке в конце 2022 года, а всего с начала продаж было реализовано чуть меньше 5 тысяч экземпляров. Пик продаж пришелся на 2024-2025 годы, когда было продано 2345 и 2355 автомобилей соответственно.

Резкое снижение объемов реализации связано с ценой поставки премиальных гибридных кроссоверов, которая резко выросла после изменений тарифов утильсбора (1 декабря), полагает эксперт.

Сейчас на официальном сайте указано, что автомобили доступны только "по персональному заказу".