Mercedes-AMG доработает осевые моторы с помощью новой технологии

В мире высокопроизводительных электромобилей Mercedes-AMG сталкивается с техническими вызовами, несмотря на прогресс в разработке аксиальных моторов. Эти двигатели, известные своей компактностью и высокой мощностью, способны выдавать до 737 лошадиных сил при массе всего 13 килограммов, что делает их привлекательными для спортивных моделей. Однако исследования Университета Аахена выявили проблему значительных потерь энергии на высоких оборотах, вызванных паразитными токами в обмотках статора. Немецкие инженеры предложили решение в виде новой конструкции проводки, используя тонкие скрученные кабели специальной формы для более равномерного распределения тока, что повышает эффективность и упрощает производство. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

Хотя аксиальные моторы остаются сложными и дорогими в производстве, они рассматриваются как перспективное направление для снижения массы электромобилей и улучшения их динамики. Доработка технологии делает её более жизнеспособной для массового применения, что может усилить конкуренцию в сегменте высокопроизводительных электрокаров в ближайшие годы. Это решение способно стать ключевым для новых поколений автомобилей Mercedes-AMG, предлагая более эффективные и компактные двигатели.