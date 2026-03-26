Флагман Cadillac собирается из глобальных компонентов

Ультра-люксовый седан Cadillac Celestiq 2026 года, стоимостью около 400 000 долларов, демонстрирует яркий пример международного сотрудничества в автомобильной промышленности. Согласно данным NHTSA, лишь 46% его компонентов производятся в США и Канаде, что подчеркивает глобальный характер производства. Ключевые элементы, такие как электромоторы, поступают из Южной Кореи, а трансмиссия — из Китая, с использованием технологий из Европы и других регионов, хотя финальная сборка осуществляется в Мичигане. Об этом сообщает издание speedme.ru.

Этот подход показывает, что даже премиальные автомобили больше не ограничены производством в одной стране, а создаются на основе глобальной индустриальной базы. Cadillac фокусируется на индивидуализации, предлагая ручную сборку и широкие возможности кастомизации отделки и материалов. Для 2026 года процесс заказа упрощен, так как все варианты интерьера включены в единую цену, что ускоряет конфигурацию автомобиля.

Celestiq устанавливает новый стандарт в люксовом сегменте, где география компонентов уступает место технологиям, эксклюзивности и персонализации. В итоге, бренд продаёт не просто автомобиль, а уникальный продукт, созданный с использованием мировых ресурсов, что становится нормой для всего премиального рынка.