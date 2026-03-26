Mini продала свой миллионный автомобиль в США

Спустя четверть века после дебюта MINI на американском рынке, бренд достиг впечатляющего рубежа: в 2026 году зарегистрирован миллионный владелец культового британского автомобиля Cooper. Этот успех берёт начало с красного MINI Cooper с белой крышей, который произвёл фурор на автосалоне в Детройте в 2001 году и сразу был приобретён коллекционером из Бостона, что положило начало популярности марки в США. Об этом сообщает издание tarantas.news.

Сегодня ассортимент MINI включает классический Cooper, спортивный Cooper S, просторный Countryman, кабриолет Cabrio и электромобили, предлагая разнообразие для покупателей. Каждая модель сохраняет ключевые черты оригинала: лёгкость управления, динамику и уникальный стиль, что сделало автомобиль символом эпохи. Расширение линейки демонстрирует адаптацию бренда к современным тенденциям, сохраняя при этом свою идентичность.