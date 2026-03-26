Идет подготовка к премьере новых кроссоверов от бренда Rox

Как выяснила "Российская газета", марка Rox планирует расширение модельного ряда. Так, судя по слайду с дилерской конференции бренда, который оказался в распоряжении редакции, в январе 2027 года дебютирует компактный кроссовер, а в декабре - большой SUV. Кроме того, в 2028 году выйдет новая модель. Что это будет за автомобиль - пока загадка. Rox также собирается занять лидирующие позиции на рынке в сегменте премиальных гибридных кроссоверов.

"РГ" обратились за комментарием в пресс-службу китайской марки. Вот что нам сказали:

"Rox Motor подтверждает расширение модельного ряда. Уже сейчас в шоурумах официальных дилеров представлена вторая модель концерна Rox Adamas - более роскошная модификация классического "01". В будущем в России будут появляться только те модели, которые соответствуют российским потребителям и нашему климату", - отметили в компании.

Как выяснила редакция "Российской газеты" в ОАЭ - стране, где присутствуют ключевые инвесторы бренда, - уже предположили, как будут выглядеть будущие модели Rox.

Сейчас Rox предлагает в России кроссовер с индексом 01, на Adamas не так давно были открыты предзаказы.