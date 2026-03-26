Почему бренд Volga пишется не на русском языке

Название бренда VOLGA пишется на латинице для экспорта автомобилей в будущем. Об этом рассказала глава марки Татьяна Фадеева, слова которой передает «Авто Mail.ru».

Она напомнила, что машины «Волга» хорошо знают за границей, и ранее они экспортировались на другие рынки, поэтому компания планирует реализовывать экспортный потенциал, заложенный в стратегию развития проекта.

Новые VOLGA в дальнейшем будут продавать в странах СНГ, при этом сначала они появятся на российском рынке, а уже потом — на зарубежном.

Напомним, 19 марта состоялся релиз первой модели Volga K50, которую будут собирать в Нижнем Новгороде. Старт продаж намечен на лето 2026 года. Стоимость новинки пока не раскрывается, но, по оценкам экспертов, стартует приблизительно от трех миллионов рублей.

