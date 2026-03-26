Почему китайские авто захватывают рынок кредитов

Кредиты решают всё: сегодня при покупке автомобиля ключевым фактором становится не столько цена, сколько условия финансирования. И здесь уверенно лидируют китайские бренды — их доля кредитных продаж достигает почти 100%.

© tank

По данным экспертов рынка, автомобили китайских марок покупают в кредит в 90–100% случаев. Главная причина — доступные ставки и длительные рассрочки, которые делают ежемесячные платежи максимально комфортными для покупателей.

Российские бренды стараются не отставать. Благодаря господдержке и регулируемым процентным ставкам им удается удерживать высокий уровень кредитных сделок — около 70%. Однако в сегменте подержанных автомобилей и параллельного импорта ситуация заметно сложнее: здесь в кредит оформляется лишь около 40% покупок.

Отдельного внимания заслуживает трейд-ин. При покупке китайских автомобилей его доля может достигать 100%, тогда как у отечественных брендов этот показатель держится на уровне около 50%.

Среди лидеров по кредитным продажам выделяются JAECOO, OMODA, GAC, Jetour, Geely, Belgee и Haval — у них 80–85% сделок проходят с привлечением заемных средств. Это результат агрессивных программ субсидирования ставок, маркетинга и тесного сотрудничества с банками.

Эксперты отмечают: сегодня покупатель часто выбирает не сам автомобиль, а условия кредита. Даже при схожих характеристиках моделей решающим становится более выгодное финансовое предложение.

При этом кредиты наиболее популярны в массовом и среднем сегментах. В премиум-классе ситуация иная — такие автомобили чаще приобретают за собственные средства, хотя многое по-прежнему зависит от индивидуальных условий сделки.

Вывод: рынок автокредитования стремительно меняется, и именно гибкие финансовые программы становятся главным инструментом борьбы за покупателя.