В Европе возродили знаменитую грузовую марку GINAF

Производитель грузовиков GINAF возобновил деятельность после банкротства. GINAF — нидерландский производитель грузовиков, главным образом изготавливающий машины для преодоления тяжёлого бездорожья, строительства и сельского хозяйства. В ноябре 2024 года компанию признали банкротом, после чего случилась полная остановка производства.

Некоторое время назад дилер Bakker Bedrijfswagens принял решение достроить ранее заказанные клиентами автомобили, но оказалось, что спрос на подобную технику достаточно велик. В итоге компания нашла инвестора (им выступил New Horizon Capital), чтобы возродить производство.

Голландцы давно специализируются на выпуске многоосных, сверхтяжёлых и прочих специальных грузовиков. Кабины, двигатели и другие компоненты поставлял DAF.

В 1976 году GINAF создал один из первых четырёхосных самосвалов с полным приводом, а в 1984 году — один из первых европейских самосвалов-пятиосников.

Ранее стало известно, что европейские производители грузовиков испугались китайских конкурентов. Поднебесные электротраки имеют шансы стремительно завоевать европейский рынок благодаря более совершенным технологиям и более низким ценам.